COURS DE DANSE ROCK – THÉMA CAFÉ 4 Place de Venise Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Cours de danse rock tous les jeudis débutant de 19h à 20h et intermédiaire de 20h à 21h par l’ÉCOLE DE DANSE NEW ROCK dans le bar-brasserie BLACK CORNER suivis de la soirée danse rock jusqu’à minuit..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 21:00:00. .

4 Place de Venise

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Rock dance classes every Thursday from 7pm to 8pm for beginners and from 8pm to 9pm for intermediates by ÉCOLE DE DANSE NEW ROCK in the BLACK CORNER bar-brasserie, followed by rock dance until midnight.

Clases de baile rock todos los jueves de 19:00 a 20:00 para principiantes y de 20:00 a 21:00 para intermedios a cargo de ÉCOLE DE DANSE NEW ROCK en el bar-brasserie BLACK CORNER, seguidas de una fiesta de baile rock hasta medianoche.

Rocktanzkurse jeden Donnerstag für Anfänger von 19-20 Uhr und für Fortgeschrittene von 20-21 Uhr von der NEW ROCK DANCE SCHOOL in der BLACK CORNER Bar und Brauerei mit anschließender Rocktanzparty bis Mitternacht.

