ATELIER ART FLORAL 4 place de l’hôtel de ville Le Val-d’Ajol, 16 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Vous souhaitez décorer votre table ou offrir une composition pour les fêtes de fin d’année ?

Alors venez participer à l’atelier art floral en famille proposé par la MJC et animé par les bénévoles.

8€ d’adhésion familiale + 5€ par famille ( 1 enfant + 1 adulte obligatoirement)

Places limitées sur inscriptions. Tout public

Samedi 2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 16:00:00. 5 EUR.

4 place de l'hôtel de ville

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Would you like to decorate your table or offer an arrangement for the festive season?

Then come and take part in the family floral art workshop offered by the MJC and led by our volunteers.

8? family membership + 5? per family (1 child + 1 adult required)

Places limited on registration

¿Quieres decorar tu mesa o hacer un arreglo para las fiestas?

Participa en el taller familiar de arte floral organizado por el MJC y dirigido por voluntarios.

abono familiar de 8? + 5? por familia (se requiere 1 niño + 1 adulto)

Plazas limitadas previa inscripción

Möchten Sie Ihren Tisch dekorieren oder ein Arrangement für die Weihnachtszeit verschenken?

Dann nehmen Sie am Workshop « Blumenkunst für Familien » teil, der von der MJC angeboten und von ehrenamtlichen Helfern geleitet wird.

8? Familienmitgliedschaft + 5? pro Familie (1 Kind + 1 Erwachsener erforderlich)

Begrenzte Plätze nach Anmeldung

