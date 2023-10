SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES 4 Place de l’Hôtel de Ville Le Val-d’Ajol, 15 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Vous avez envie de passer un bon moment entre adultes, amis ou ados autour d’un plateau de jeu ?

Alors venez nous retrouver à la ludothèque « Un Air de Jeux » de la MJC du Val d’Ajol le vendredi 15 décembre 2023 à partir de 20h. Thème de cette soirée : « On se fait plaisir pour Noël ! »

8€ d’adhésion familiale et soirée gratuite adhérents + famille. Adultes

Vendredi 2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. 8 EUR.

4 Place de l’Hôtel de Ville Ludothèque ‘Un Air de Jeux’

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Would you like to spend some quality time with adults, friends or teenagers around a game board?

Then come and join us at the « Un Air de Jeux » toy library of the Val d’Ajol MJC on Friday December 15, 2023 from 8pm. Theme of the evening: « Let’s treat ourselves for Christmas! »

8? family membership and free evening for members + family

¿Te gustaría pasar un buen rato con adultos, amigos o adolescentes alrededor de un tablero de juego?

Entonces ven y únete a nosotros en la ludoteca « Un Air de Jeux » del MJC Val d’Ajol el viernes 15 de diciembre de 2023 a partir de las 20h. Tema de la velada: « ¡Diversión navideña!

abono familiar de 8? y velada gratuita para socios + familia

Haben Sie Lust, mit Erwachsenen, Freunden oder Teenagern einen schönen Moment rund um ein Spielbrett zu verbringen?

Dann kommen Sie zu uns in die Ludothek « Un Air de Jeux » der MJC du Val d’Ajol am Freitag, den 15. Dezember 2023 ab 20 Uhr. Thema des Abends: « Wir machen uns eine Freude zu Weihnachten! »

8? Familienmitgliedschaft und kostenloser Abend für Mitglieder + Familie

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT