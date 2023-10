ATELIER SCRAPBOOKING 4 place de l’hôtel de ville Le Val-d’Ajol, 9 décembre 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Vous avez envie de faire une activité créative et artistique ? L’atelier scrapbooking est fait pour vous ! Organisé par la MJC et Sylvia. À partir de 8 ans.

Inscriptions auprès de la MJC. Le samedi 09 décembre de15h00 à 17h00, en salle mutualisée, bâtiment, espace arts et culture.

8€ Adhésion MJC +8€ le stage. Enfants

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 8 EUR.

4 place de l’hôtel de ville

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Looking for a creative and artistic activity? The scrapbooking workshop is for you! Organized by the MJC and Sylvia. Ages 8 and up.

Registration at the MJC. Saturday, December 09, 3:00 pm to 5:00 pm, in the shared room of the arts and culture building.

8? MJC membership +8? course

¿Busca una actividad creativa y artística? ¡Entonces el taller de scrapbooking es para ti! Organizado por el MJC y Sylvia. A partir de 8 años.

Inscripción en el MJC. Sábado 09 de diciembre de 15:00 a 17:00, en la sala compartida, edificio, área de arte y cultura.

8? Abono MJC +8? para el curso

Haben Sie Lust auf eine kreative und künstlerische Aktivität? Dann ist der Scrapbooking-Workshop genau das Richtige für Sie! Organisiert von der MJC und Sylvia. Ab 8 Jahren.

Anmeldung bei der MJC. Samstag, den 9. Dezember von 15:00 bis 17:00 Uhr im Gemeinschaftsraum im Gebäude des Kunst- und Kulturbereichs.

8? MJC-Mitgliedschaft +8? der Kurs

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT