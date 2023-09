Galerie d’artistes éphémère 4 place de l’hôtel de ville Aix-en-Provence, 1 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Fraîchement ouvert depuis le 1er septembre 4 place de l’hôtel de ville dans la boutique éphémère, les artistes présentent leurs œuvres d’art pleines de gaité et d’amour pour la nature..

2023-09-01 10:30:00 fin : 2023-09-30 18:30:00. .

4 place de l’hôtel de ville Boutique éphémère

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Freshly opened since September 1 at 4 place de l?hôtel de ville in the ephemeral boutique, the artists present their works of art full of joy and love for nature.

Recién inaugurada el 1 de septiembre en el número 4 de la place de l’hôtel de ville, la boutique temporal presenta a artistas que exponen obras llenas de alegría y amor por la naturaleza.

Frisch eröffnet seit dem 1. September 4 Place de l’Hôtel de Ville in der vorübergehenden Boutique, präsentieren die Künstler ihre Kunstwerke voller Fröhlichkeit und Liebe zur Natur.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence