Orange Réfractaires 4 Place de l’Évêché Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Orange Réfractaires : exposition de céramique contemporaine .

Vernissage le 6 octobre : les artistes exposés, membres du Réseau Réfractaires, seront présents pour vous faire découvrir leurs univers.

Avec :

AMANDINE ARLOT • CLAUDE AUSSAGE • FLORA BASTHIER • MARIE BERTHIER • ELVIRE BLANC BRIAND • MELLIE BRANCHEREAU • THOMAS CADITH • BORIS CAPPE • PATRICIA CASSONE • CHARLOTTE CLAUZEL • ANDREI KYRYCHENKO • AVA FISHBACH • AXELLE LABROUSSE • INÈS LAVIALLE • JESSICA LOPEZ • ALEXANDRA LICHA • LUDOVIC MALLEGOL • CATHERINE MOISSIÈRE • LÉLISAVÉTA PORTNOVA • MATHILDE SAUCE.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:00:00.

4 Place de l’Évêché PAVILLON DE L’ORANGERIE

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Orange Réfractaires: exhibition of contemporary ceramics .

Opening on October 6: the exhibiting artists, members of the Réseau Réfractaires, will be on hand to share their worlds with you.

With :

AMANDINE ARLOT ? CLAUDE AUSSAGE ? FLORA BASTHIER ? MARIE BERTHIER ? ELVIRE BLANC BRIAND ? MELLIE BRANCHEREAU ? THOMAS CADITH ? BORIS CAPPE ? PATRICIA CASSONE ? CHARLOTTE CLAUZEL ? ANDREI KYRYCHENKO ? AVA FISHBACH ? AXELLE LABROUSSE ? INÈS LAVIALLE ? JESSICA LOPEZ ? ALEXANDRA LICHA ? LUDOVIC MALLEGOL ? CATHERINE MOISSIÈRE ? LÉLISAVÉTA PORTNOVA ? MATHILDE SAUCE

Orange Réfractaires: exposición de cerámica contemporánea.

Inauguración el 6 de octubre: los artistas expositores, todos ellos miembros del Réseau Réfractaires, estarán a su disposición para mostrarle su mundo.

Con :

AMANDINE ARLOT ? CLAUDE AUSSAGE ? FLORA BASTHIER ? MARIE BERTHIER ? ELVIRE BLANC BRIAND ? MELLIE BRANCHEREAU ? THOMAS CADITH ? BORIS CAPPE ? PATRICIA CASSONE ? CHARLOTTE CLAUZEL ? ANDREI KYRYCHENKO ? AVA FISHBACH ? AXELLE LABROUSSE ? INÈS LAVIALLE ? JESSICA LOPEZ ? ALEXANDRA LICHA ? LUDOVIC MALLEGOL ? CATHERINE MOISSIÈRE ? LÉLISAVÉTA PORTNOVA ? MATHILDE SAUCE

Orange Réfractaires: Ausstellung zeitgenössischer Keramik .

Vernissage am 6. Oktober: Die ausgestellten Künstler, Mitglieder des Réfractaires-Netzwerks, werden anwesend sein, um Ihnen ihre Welten zu zeigen.

Mit :

AMANDINE ARLOT ? CLAUDE AUSSAGE ? FLORA BASTHIER ? MARIE BERTHIER ? ELVIRE BLANC BRIAND ? MELLIE BRANCHEREAU ? THOMAS CADITH ? BORIS CAPPE ? PATRICIA CASSONE ? CHARLOTTE CLAUZEL ? ANDREI KYRYCHENKO ? AVA FISHBACH ? AXELLE LABROUSSE ? INÈS LAVIALLE ? JESSICA LOPEZ ? ALEXANDRA LICHA ? LUDOVIC MALLEGOL ? CATHERINE MOISSIÈRE ? LÉLISAVÉTA PORTNOVA ? MATHILDE SAUCE

