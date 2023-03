Visite du Jardin du Plessis 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite du Jardin du Plessis 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu, 3 juin 2023, . Visite du Jardin du Plessis 3 et 4 juin 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu 5€ Autour d’un presbytère du XVIIème siècle, jardin classique d’inspiration française et italienne.

Haies sculptées, fontaines, bassin, chambres de verdure. 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu 4 Place de l’Eglise 49500 Segré en Anjou Bleu 49500 Sainte-Gemmes-d’Andigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 07 97 77 37 http://le-plessis.eu [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 97 77 37 »}] Jardin de presbytère d’inspiration italienne, topiaires, bassins, perspectives, rivière Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©de Vitton

Détails Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire Autres Lieu 4 Place de l'Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu Adresse 4 Place de l'Eglise 49500 Segré en Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 4 Place de l'Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu

4 Place de l'Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visite du Jardin du Plessis 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu 2023-06-03 was last modified: by Visite du Jardin du Plessis 4 Place de l’Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu 4 Place de l'Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu 3 juin 2023 4 Place de l'Eglise Saint Aubin du Pavoil 49500 Segré en Anjou Bleu

Maine-et-Loire