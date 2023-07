Concert 4 Place de l’Église Arès, 24 août 2023, Arès.

Arès,Gironde

Chants slaves et tziganes par la chanteuse Marina Farbmann.

Tout public – 10€ / Gratuit pour les moins de 10 ans.

Rendez-vous à église Saint-Vincent-de-Paul..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . .

4 Place de l’Église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Slavonic and Gypsy songs by singer Marina Farbmann.

All ages – 10? / Free for children under 10.

Meet at église Saint-Vincent-de-Paul.

Canciones eslavas y gitanas a cargo de la cantante Marina Farbmann.

Abierto a todos – 10? / Gratuito para menores de 10 años.

Encuentro en la iglesia Saint-Vincent-de-Paul.

Slawische und Zigeunerlieder von der Sängerin Marina Farbmann.

Für alle Altersgruppen – 10? / Kostenlos für Kinder unter 10 Jahren.

Treffpunkt: Kirche Saint-Vincent-de-Paul.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Arès