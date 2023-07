Mahaganya – Concert pour la Paix dans le Monde 4 Place de l’Église Arès, 20 août 2023, Arès.

Arès,Gironde

Concert pour la paix dans le monde : gospels et chants sacrés par la chanteuse Mahaganya.

Tout public. Tarif: 13€ / Gratuit pour les moins de 14 ans..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

4 Place de l’Église Eglise St-Vincent-de-Paul

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert for world peace: gospel and sacred songs by singer Mahaganya.

All audiences. Price: 13? / Free for children under 14.

Concierto por la paz mundial: gospel y canciones sagradas a cargo de la cantante Mahaganya.

Abierto a todos. Precio: 13 € / Gratuito para menores de 14 años.

Konzert für den Weltfrieden: Gospels und geistliche Lieder von der Sängerin Mahaganya.

Für alle Zuschauer. Preis: 13? / Kostenlos für Kinder unter 14 Jahren.

