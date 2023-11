Marché de Noël de la Mirande 4, Place de L’Amirande Avignon, 8 décembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

La Mirande s’habille aux couleurs de Noël et organise son traditionnel Marché de Noël du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2023..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

4, Place de L’Amirande La Mirande

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Mirande dresses up in the colors of Christmas and organizes its traditional Christmas Market from Friday December 8 to Sunday December 10, 2023.

La Mirande se viste con los colores de la Navidad y organiza su tradicional Mercado Navideño del viernes 8 al domingo 10 de diciembre de 2023.

La Mirande kleidet sich in weihnachtliche Farben und veranstaltet von Freitag, dem 8. bis Sonntag, dem 10. Dezember 2023 seinen traditionellen Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme