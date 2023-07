Marché de producteurs 4 Place de la République Val d’Issoire, 22 juillet 2023, Val d'Issoire.

Val d’Issoire,Haute-Vienne

Les producteurs locaux vous proposent leurs bons produits que vous pourrez faire cuire et déguster sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

4 Place de la République

Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Local producers offer you their delicious products, which you can cook and enjoy on the spot in a warm and friendly atmosphere.

Los productores locales estarán a su disposición para ofrecerle sus deliciosos productos, que podrá cocinar y degustar in situ en un ambiente cálido y acogedor.

Die lokalen Produzenten bieten Ihnen ihre guten Produkte an, die Sie vor Ort in einer warmen und freundlichen Atmosphäre kochen und verzehren können.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Pays du Haut Limousin