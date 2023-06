Stéphane Gautronneau « IMMAQA, un hiver au Groenland » – Galerie Anne Clergue 4, Place de la République Arles, 2 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Anne Clergue Galerie est heureuse de présenter l’exposition de Stéphane Gautronneau « IMMAQA, un hiver au Groenland » une série de photographies sur la côte Nord-Ouest du Groenland..

2023-07-02 fin : 2023-09-24 . .

4, Place de la République Porte bleue

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Anne Clergue Galerie is pleased to present Ste?phane Gautronneau’s exhibition « IMMAQA, a winter in Greenland », a series of photographs of Greenland’s northwest coast.

La galería Anne Clergue se complace en presentar la exposición de Ste?phane Gautronneau « IMMAQA, un invierno en Groenlandia », una serie de fotografías de la costa noroeste de Groenlandia.

Anne Clergue Galerie freut sich, Ste?phane Gautronneaus Ausstellung « IMMAQA, un hiver au Groenland » zu präsentieren, eine Serie von Fotografien über die Nordwestküste Grönlands.

