Poucette, un conte musical 4 Place de la Motte Limoges, 2 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

POUCETTE, un conte musical

Le fameux conte d’Andersen sera lu par Claire et interprété par Cécile Denis à la flûte traversière & par Cécile Rougier au violoncelle.

Durée : 30 min / sur inscription à la librairie ou par mail à jeunesse@pageetplume.fr / 5 euros.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 10:30:00. EUR.

4 Place de la Motte Librairie Page et Plume

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



POUCETTE, a musical tale

Andersen’s famous tale will be read by Claire and performed by Cécile Denis on flute & Cécile Rougier on cello.

Duration: 30 min / registration at the bookshop or by e-mail at jeunesse@pageetplume.fr / 5 euros

POUCETTE, un cuento musical

El famoso cuento de Andersen será leído por Claire e interpretado por Cécile Denis a la flauta y Cécile Rougier al violonchelo.

Duración: 30 min / inscripción en la librería o por correo electrónico a jeunesse@pageetplume.fr / 5 euros

POUCETTE, ein musikalisches Märchen

Das berühmte Märchen von Andersen wird von Claire gelesen und von Cécile Denis an der Querflöte & Cécile Rougier am Cello interpretiert.

Dauer: 30 Min. / mit Anmeldung in der Buchhandlung oder per E-Mail an jeunesse@pageetplume.fr / 5 Euro

