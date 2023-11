Philominots : C’est quoi une image ? 4 Place de la Motte Limoges, 22 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Rendez-vous des PHILO-MINOTS

Le Rendez-vous des apprentis philosophes.

S’adressant aux + de 6 ans, ce rendez-vous mensuel a pour vocation d’amener les enfants à se poser mille questions et à réfléchir ensemble pour les aider à grandir.

Les séances sont animées par le médiateur Jean-Paul Deluche de l’association SEVE-Savoir Être et Vivre Ensemble (fondée par l’écrivain et philosophe Frédéric Lenoir).

Gratuit, sur inscription à la librairie ou par mail à l’adresse jeunesse@pageetplume.fr.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 11:00:00. EUR.

4 Place de la Motte Librairie Page et Plume

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The PHILO-MINOTS Rendezvous

A rendezvous for apprentice philosophers.

Aimed at children aged 6 and over, this monthly event is designed to encourage children to ask themselves a thousand questions and think together to help them grow up.

Sessions are led by mediator Jean-Paul Deluche from the SEVE-Savoir Être et Vivre Ensemble association (founded by writer and philosopher Frédéric Lenoir).

Free, with registration at the bookshop or by e-mail at jeunesse@pageetplume.fr

Cita PHILO-MINOTS

Lugar de encuentro de los aprendices de filósofo.

Dirigida a niños a partir de 6 años, esta cita mensual pretende animar a los niños a hacerse mil preguntas y a pensar juntos para ayudarles a crecer.

Las sesiones están dirigidas por el mediador Jean-Paul Deluche, de la asociación SEVE-Savoir Être et Vivre Ensemble (fundada por el escritor y filósofo Frédéric Lenoir).

Gratuito, previa inscripción en la librería o por correo electrónico a jeunesse@pageetplume.fr

Das PHILO-MINOTS-Treffen

Das Rendezvous der philosophischen Lehrlinge.

Diese monatliche Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und soll sie dazu anregen, sich tausend Fragen zu stellen und gemeinsam nachzudenken, um ihnen beim Erwachsenwerden zu helfen.

Die Sitzungen werden von dem Mediator Jean-Paul Deluche der Vereinigung SEVE-Savoir Être et Vivre Ensemble (gegründet von dem Schriftsteller und Philosophen Frédéric Lenoir) geleitet.

Kostenlos, mit Anmeldung in der Buchhandlung oder per E-Mail an jeunesse@pageetplume.fr

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Limoges Métropole