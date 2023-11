Atelier – Goûter – Dédicace avec Adèle MASSARD 4 Place de la Motte Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Atelier – Goûter – Dédicace avec Adèle MASSARD

14h30 : Atelier fabrication d’un personnage imaginaire en découpage : à partir de 6 ans, payant (5€), sur inscription à la librairie ou à jeunesse@pageetplume.fr

16h : Goûter – Dédicace de sont nouvel album ̀ publié chez Les Grandes Personnes

Il est temps de plonger dans le coffre à joujoux, à la recherche des jouets les fous ! Sauras-tu retrouver Christian Lapin, créateur de chaussures, Rob-R le robot maladroit, Poulpo, le poulpe multitâche ou encore Caprice, le doudou papillon au caractère de cochon ? Échappés de leur coffre, ils partent à la découverte du monde. S’aventurant page après page, de plus en plus loin, ils visitent même les fonds marins ! Avec la même minutie que dans Pépé et Cracotte, Adèle Massard déploie des univers foisonnants avec beaucoup d.

4 Place de la Motte Librairie Page et Plume

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Workshop – Snack – Signing session with Adèle MASSARD

2:30 p.m.: Workshop to create an imaginary character using cut-outs: from 6 years old, fee (5?), registration required at the bookshop or jeunesse@pageetplume.fr

It’s time to dive into the toy chest, in search of the craziest toys! Can you find Christian Lapin, the shoe designer, Rob-R the clumsy robot, Poulpo, the multitasking octopus, or Caprice, the pig-tempered butterfly doudou? Escaping from their trunk, they set off to discover the world. Page after page, they venture further and further afield, even visiting the seabed! With the same meticulous attention to detail as in Pépé et Cracotte, Adèle Massard unfurls a teeming universe with a great deal of

Taller – Merienda – Firma de libros con Adèle MASSARD

14.30 h: Taller de creación de un personaje imaginario a partir de recortables: a partir de 6 años, de pago (5?), inscripción obligatoria en la librería o en jeunesse@pageetplume.fr

Es hora de sumergirse en el baúl de los juguetes, ¡en busca de los juguetes más locos! ¿Serás capaz de encontrar a Christian Lapin, el diseñador de zapatos, a Rob-R, el robot torpe, a Poulpo, el pulpo multitarea o a Caprice, la mariposa de peluche con mal genio? Escapando de su baúl, salen a descubrir el mundo. Página tras página, se aventuran cada vez más lejos, ¡incluso visitan el fondo del mar! Con la misma minuciosidad que en Pépé et Cracotte, Adèle Massard despliega un mundo de mundos con mucho humor

Workshop – Imbiss – Signierstunde mit Adele MASSARD

14:30 Uhr: Workshop zur Herstellung einer Fantasiefigur aus Scherenschnitt: ab 6 Jahren, kostenpflichtig (5?), Anmeldung in der Buchhandlung oder unter jeunesse@pageetplume.fr

Es ist Zeit, in die Spielzeugkiste zu greifen und nach den verrücktesten Spielzeugen zu suchen! Kannst du Christian Lapin, den Schuhdesigner, Rob-R, den tollpatschigen Roboter, Poulpo, den multitaskingfähigen Kraken, oder Caprice, das Schmetterlingskuscheltier mit dem Charakter eines Schweins, finden? Aus ihrem Kofferraum ausgebrochen, machen sie sich auf den Weg, die Welt zu entdecken. Seite für Seite wagen sie sich weiter und weiter vor und besuchen sogar den Meeresgrund! Mit der gleichen Akribie wie in Pépé et Cracotte entfaltet Adèle Massard mit viel Liebe zum Detail eine Fülle von Welten

