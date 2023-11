L’heure du conte : Magie ! 4 Place de la Motte Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’HEURE DU CONTE

Comme tous les mois, Claire propose aux enfants à partir de 2 ans, une heure du conte.

Ce mois-ci le thème sera : Magie !

Gratuit.

Sur inscription à la librairie ou à jeunesse@pageetplume.fr.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 11:00:00. EUR.

4 Place de la Motte Librairie Page et Plume

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



STORY TIME

Every month, Claire offers a story time for children aged 2 and over.

This month’s theme is : Magic!

Free admission.

Register at the bookshop or jeunesse@pageetplume.fr

LA HORA DEL CUENTO

Todos los meses, Claire organiza una sesión de cuentos para niños a partir de 2 años.

El tema de este mes es : ¡La magia!

Todo gratuito.

Inscríbase en la librería o en jeunesse@pageetplume.fr

DIE MÄRCHENSTUNDE

Wie jeden Monat bietet Claire für Kinder ab 2 Jahren eine Märchenstunde an.

In diesem Monat wird das Thema lauten: Magie!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach Anmeldung in der Buchhandlung oder unter jeunesse@pageetplume.fr

