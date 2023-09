Permanence Solaire 4 Place de la Mairie Salles, 13 décembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le Sybarval renouvelle pour l’année 2023, la mise en place de permanences publiques dédiées au photovoltaïque (production d’électricité) et au solaire thermique (production d’eau chaude) afin d’apporter du conseil neutre et gratuit aux habitants des dix-sept communes du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre : https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/

Une permanence sera ainsi tenue sur la commune de Salles, le mercredi 13 septembre 2023, de 9h à 12h, à la mairie.

Pour s’inscrire et prendre rendez vous avec un conseiller, il suffit de réserver directement sur le site : https://www.creaq.org/permanences/.

4 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the year 2023, Sybarval renews the establishment of public offices dedicated to photovoltaics (electricity production) and solar thermal (hot water production) in order to provide neutral and free advice to residents of the seventeen communes of the Bassin d?Arcachon Val de l?Eyre: https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/

An office will be set up in the commune of Salles, on Wednesday September 13, 2023, from 9am to 12pm, at the town hall.

To register and make an appointment with an advisor, simply book directly on the website: https://www.creaq.org/permanences/

Para 2023, Sybarval renueva su programa de consultas públicas dedicadas a la energía fotovoltaica (producción de electricidad) y a la energía solar térmica (producción de agua caliente) con el fin de asesorar de forma neutra y gratuita a los habitantes de los diecisiete municipios de la Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre: https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/

Se abrirá una oficina en Salles el miércoles 13 de septiembre de 2023, de 9.00 a 12.00 horas, en el ayuntamiento.

Para inscribirse y concertar una cita con un asesor, basta con reservar directamente en el sitio web: https://www.creaq.org/permanences/

Sybarval erneuert für das Jahr 2023 die Einrichtung von öffentlichen Sprechstunden zu den Themen Photovoltaik (Stromerzeugung) und Solarthermie (Warmwasserbereitung), um den Einwohnern der siebzehn Gemeinden des Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre neutrale und kostenlose Beratung zu bieten: https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/

In der Gemeinde Salles wird am Mittwoch, den 13. September 2023, von 9.00 bis 12.00 Uhr eine Sprechstunde im Rathaus abgehalten.

Um sich anzumelden und einen Termin mit einem Berater zu vereinbaren, reservieren Sie einfach direkt auf der Website: https://www.creaq.org/permanences/

