Café des parents 4 Place de la Mairie Salles, 25 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Le café des parents aura lieu le samedi 25 novembre de 10h00 à 12h00 à la salle des mariages de Salles..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

4 Place de la Mairie

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The parents’ café will take place on Saturday November 25 from 10:00 am to 12:00 pm at the Salles marriage hall.

El café de los padres tendrá lugar el sábado 25 de noviembre, de 10.00 a 12.00 horas, en el salón de bodas de Salles.

Das Elterncafé findet am Samstag, den 25. November von 10.00 bis 12.00 Uhr im Hochzeitssaal in Salles statt.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de l’Eyre