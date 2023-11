Portes ouvertes : Atelier de céramique Catherine Colomba 4 place de la mairie Hartmannswiller, 24 novembre 2023, Hartmannswiller.

Hartmannswiller,Haut-Rhin

Portes ouvertes et expo-vente Métiers d’Art..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 19:00:00. 0 EUR.

4 place de la mairie

Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Open house and Métiers d’Art exhibition and sale.

Jornada de puertas abiertas y exposición y venta de artesanía.

Tag der offenen Tür und Verkaufsausstellung « Métiers d’Art » (Kunsthandwerk).

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller