Concert « Octotrip » – 24ème édition Festival de cuivres 2024 4, Place de la Mairie Chambray-lès-Tours, 19 janvier 2024, Chambray-lès-Tours.

Chambray-lès-Tours,Indre-et-Loire

Ensemble novateur, Octotrip casse les codes de la musique de chambre traditionnelle.

Préparez-vous à entendre ce que vous n’avez jamais entendu. Son esthétique n’a d’égal que sa fougue. Sa volonté d’innover entrouvre les portes d’une nouvelle ère du paysage artistique moderne..

Vendredi 2024-01-19 20:00:00 fin : 2024-01-19 21:45:00. 11.3 EUR.

4, Place de la Mairie

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An innovative ensemble, Octotrip breaks the codes of traditional chamber music.

Prepare to hear something you’ve never heard before. Its aesthetic is matched only by its passion. Their willingness to innovate opens the doors to a new era in the modern artistic landscape.

Octotrip, un conjunto innovador, rompe los códigos de la música de cámara tradicional.

Prepárese para escuchar algo que nunca ha oído antes. Su estética sólo es igualada por su pasión. Su deseo de innovar abre las puertas a una nueva era en el panorama artístico moderno.

Octotrip ist ein innovatives Ensemble, das mit den Codes der traditionellen Kammermusik bricht.

Bereiten Sie sich darauf vor, etwas zu hören, das Sie noch nie zuvor gehört haben. Ihre Ästhetik wird nur von ihrem Temperament übertroffen. Ihr Wille zur Innovation öffnet die Türen zu einer neuen Ära in der modernen Kunstlandschaft.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADT 37