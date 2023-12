Des monuments du cinéma junior 4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Un dessin animé pour les fêtes associé à une promenade contée au château,

pour un moment féerique en famille ! Rendez-vous au cinéma Lux de

Cadillac

Dès 3 ans..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 . EUR.

4 Place de la Libération Château ducal de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A holiday cartoon combined with a storytelling tour of the château,

for an enchanting family experience! See you at the Lux cinema in

Cadillac

Ages 3 and up.

Un dibujo animado para la época festiva, combinado con una visita guiada por el castillo en forma de cuentacuentos,

un momento mágico para toda la familia Nos vemos en el cine Lux de

Cadillac

A partir de 3 años.

Ein Zeichentrickfilm für die Feiertage in Verbindung mit einem Märchenspaziergang durch das Schloss,

für einen märchenhaften Moment mit der ganzen Familie! Treffpunkt ist das Lux-Kino in

Cadillac

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac