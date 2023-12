Le coin des familles 4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 4 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Dans un espace dédié aux familles, profitez d’activités ludiques en libre-service pour satisfaire la curiosité des petits et grands !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Pensez à vous vêtir chaudement..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:30:00. EUR.

4 Place de la Libération Château ducal de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In an area dedicated to families, enjoy self-service activities to satisfy the curiosity of young and old alike!

Children must be accompanied by an adult. Please dress warmly.

En un espacio dedicado a las familias, disfrute de actividades lúdicas en autoservicio para satisfacer la curiosidad de grandes y pequeños

Los niños deben ir acompañados de un adulto. No olvide abrigarse bien.

In einem Bereich, der speziell für Familien gedacht ist, können Sie von spielerischen Aktivitäten in Selbstbedienung profitieren, um die Neugier von Groß und Klein zu befriedigen!

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Denken Sie daran, sich warm anzuziehen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Cadillac-Podensac