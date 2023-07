Visite du château ducal et film 4 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne, 1 novembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

A 15h jeu de piste au château.

A 17h : projection d’un film au cinéma Lux (affiche à déterminer).

Dès 6 ans..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:30:00. EUR.

4 Place de la Libération Château ducal de Cadillac

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At 3pm: treasure hunt at the château.

At 5pm: screening of a film at the Lux cinema (poster to be announced).

Ages 6 and up.

A las 15:00: búsqueda del tesoro en el castillo.

A las 17 h: proyección de una película en el cine Lux (cartel por anunciar).

Para niños a partir de 6 años.

Um 15 Uhr Schnitzeljagd im Schloss.

Um 17 Uhr: Vorführung eines Films im Kino Lux (Plakat noch zu bestimmen).

Ab 6 Jahren.

