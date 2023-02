Carnaval de la Caitiviá 4 Place de la Halle, 81170 Cordes-sur-Ciel, Cordes-sur-Ciel (81), 11 mars 2023, .

Carnaval de la Caitiviá Samedi 11 mars, 10h00 4 Place de la Halle, 81170 Cordes-sur-Ciel, Cordes-sur-Ciel (81)

avec Fanfare de La Granja, La Talvera et Lydia Boudoire

4 Place de la Halle, 81170 Cordes-sur-Ciel, Cordes-sur-Ciel (81)

Le Carnaval de Cordes et des Cabannes est de retour…

Ce sera cette année encore celui de la “caitiviá”, des miséreux. Alors, mettez votre plus beau “petaçon” ou costume de miséreux e “venètz caminar, cantar e dançar” !

Pour nous accompagner cette année, nous pourrons compter sur la Fanfare de La Granja, la Batucada des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, les écoles et collège de la région cordaise, L’âne qui vole, la comédienne Lydia Boudoire et bien sûr La Talvera et “un crane Carnaval” !

Le cortège terminera sa marche aux Cabannes, où Carnaval sera jugé et brûlé pour toutes les misères subies par le peuple carnavalier. Un repas pantagruélique composé des victuailles apportées par chacun ou amassées sur le parcours clôturera le carnaval (il y aura également une petite restauration sur place) !

Pour vos réclamations, accusations et plaintes contre Carnaval au sujet de l’année 2022 : des boîtes seront disposées dans plusieurs lieux du pays cordais (liste à suivre très très prochainement), afin que toutes les plaintes du peuple carnavalier soient entendues le 11 mars !

Parcours : 9h30 : Rassemblement et café offert sous la Halle 10h : Départ du cortège 10h30 : Place Jeanne Ramel Cals 11h45 : Arrivée aux Berges de l’Aurosse aux Cabannes Musique et danses Jugement et Crémation de Carnaval Repas tiré du sac (ou petite restauration sur place)

Mèfi : En cas d’intempérie, il sera reporté au 18 mars !

Pour être prêts le jour J, retrouvez les chansons de Carnaval, des idées pour fabriquer instruments et costumes, et plus encore sur notre espace pédagogique : https://talvera.org/espace-pedagogique/

