Boutique Ephémère de Noël 4 place de l hôtel de ville Putanges-le-Lac, 4 décembre 2023, Putanges-le-Lac.

Putanges-le-Lac,Orne

Une Boutique éphémère de Noël vous ouvre ses portes en centre ville à Putanges.

Un accueil client personnalisé vous est réservé pour que chacun se sente traité avec considération.

Noël est la période de shopping par excellence …

L’urgence des cadeaux se fait sentir et vous recherchez un cadeau original ? votre boutique est éphémère, les articles exposés ne sont là que pour une courte durée, c’est le moment d’en profiter …

En panne d’inspiration pour vos menus de fêtes ? Vous repartirez avec votre panier garni de produits locaux…

Artistes, artisans et producteurs vous accueillent du samedi 9 décembre au samedi 23 décembre.

Venez les rencontrer !.

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

4 place de l hôtel de ville Putanges-Pont-Ecrépin

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie



An ephemeral Christmas store opens its doors this year in downtown Putanges. (non food)

A personalized customer reception is reserved for you so that each one feels treated with consideration.

Christmas is the shopping period par excellence …

The urgency of the gifts is felt and you seek an original gift? your store is ephemeral, the exposed articles are there only for one short duration, it is the moment to benefit from it…

Artists and craftsmen present their creations from Thursday, December 1st to Friday, December 23rd.

Come and discover them!

Una efímera boutique navideña le abre sus puertas en el centro de Putanges.

Recibirá una acogida personalizada para que todo el mundo se sienta tratado con consideración.

La Navidad es la época de compras por excelencia…

¿Tiene prisa por comprar los regalos y busca un detalle original? Su tienda es efímera, los artículos expuestos están poco tiempo, así que es el momento de aprovechar …

¿Busca inspiración para sus menús festivos? Se irá con una cesta llena de productos locales…

Artistas, artesanos y productores estarán presentes del sábado 9 de diciembre al sábado 23 de diciembre.

¡Venga a conocerlos!

Eine kurzlebige Weihnachtsboutique öffnet ihre Türen im Stadtzentrum von Putanges.

Ein persönlicher Kundenempfang ist für Sie reserviert, damit jeder das Gefühl hat, mit Rücksicht behandelt zu werden.

Weihnachten ist die Zeit des Shoppings schlechthin …

Sie suchen ein originelles Geschenk? Ihr Geschäft ist vergänglich, die ausgestellten Artikel sind nur für kurze Zeit da, also ist es an der Zeit, davon zu profitieren …

Sie haben keine Inspiration für Ihr Festtagsmenü? Sie werden mit einem Korb voller lokaler Produkte nach Hause gehen …

Künstler, Handwerker und Produzenten empfangen Sie von Samstag, dem 9. Dezember, bis Samstag, dem 23. Dezember.

Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen!

