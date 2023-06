4ème rencontre de clarinettes 4 Place Charles de Gaulle Le Dorat, 1 juillet 2023, Le Dorat.

Le Dorat,Haute-Vienne

Samedi à partir de 18 h, accueil du public aux abords du cinéma pour un moment de convivialité avec les musiciens de l’harmonie du DORAT avec planches apéritives (réservation conseillée au 06 16 61 74 26) suivi à 20h30 d’un concert gratuit par l’harmonie du DORAT.

Dimanche, à partir de 9h, atelier swing à l’attention des clarinettistes animé par la clarinettiste professionnelle Mary ESTRADE et atelier prévention des musiciens ouvert à tous les instrumentistes et animé par l’ergothérapeute Céline BOUISSOU. Un deuxième atelier prévention aura lieu l’après-midi à partir de 13h30. A partir de 14h, dans le hall du cinéma, grande exposition d’instruments de musique avec le concours des enseignes de Limoges Art Vent et Un Vent de Passion et sponsorisé par les marques Selmer et Buffet Crampon. A 17h, au cinéma, concert gratuit par le Mary ESTRADE quartet..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

4 Place Charles de Gaulle

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, from 6 p.m., the public is invited to join the musicians of the DORAT brass band for an aperitif (reservation recommended: 06 16 61 74 26), followed at 8.30 p.m. by a free concert by the DORAT brass band.

On Sunday, from 9 a.m., a swing workshop for clarinettists led by professional clarinettist Mary ESTRADE and a prevention workshop for musicians open to all instrumentalists and led by occupational therapist Céline BOUISSOU. A second prevention workshop will take place in the afternoon from 1:30 pm. From 2 p.m., in the cinema lobby, a large exhibition of musical instruments sponsored by Selmer and Buffet Crampon, with the support of Limoges-based retailers Art Vent and Un Vent de Passion. At 5pm, in the cinema, a free concert by the Mary ESTRADE quartet.

El sábado, a partir de las 18.00 h, el público será recibido en el exterior del cine para un momento de convivencia con los músicos de la banda DORAT, con aperitivos (se recomienda reservar en el 06 16 61 74 26), seguido a las 20.30 h de un concierto gratuito de la banda DORAT.

El domingo, a partir de las 9.00 h, un taller de swing para clarinetistas dirigido por la clarinetista profesional Mary ESTRADE y un taller de prevención para músicos abierto a todos los instrumentistas y dirigido por la terapeuta ocupacional Céline BOUISSOU. Por la tarde, a partir de las 13.30 h, tendrá lugar un segundo taller de prevención. A partir de las 14.00 h, en el vestíbulo del cine, gran exposición de instrumentos musicales con la ayuda de las tiendas de Limoges Art Vent y Un Vent de Passion, patrocinadas por Selmer y Buffet Crampon. A las 17:00 h, en el cine, concierto gratuito del cuarteto Mary ESTRADE.

Samstag ab 18 Uhr, Empfang der Öffentlichkeit in der Nähe des Kinos für einen geselligen Moment mit den Musikern der Harmonie du DORAT mit Aperitifbrettern (Reservierung empfohlen unter 06 16 61 74 26), gefolgt von einem kostenlosen Konzert der Harmonie du DORAT um 20:30 Uhr.

Sonntag, ab 9 Uhr: Swing-Workshop für Klarinettisten unter der Leitung der professionellen Klarinettistin Mary ESTRADE und Präventionsworkshop für Musiker, der allen Instrumentalisten offen steht und von der Ergotherapeutin Céline BOUISSOU geleitet wird. Ein zweiter Präventionsworkshop findet am Nachmittag ab 13.30 Uhr statt. Ab 14 Uhr findet in der Eingangshalle des Kinos eine große Ausstellung von Musikinstrumenten statt, die von den Limoger Geschäften Art Vent und Un Vent de Passion unterstützt und von den Marken Selmer und Buffet Crampon gesponsert wird. Um 17 Uhr findet im Kino ein kostenloses Konzert mit dem Mary ESTRADE-Quartett statt.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Pays du Haut Limousin