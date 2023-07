EURL Cauchon 4, Place Charlemagne Attigny, 12 juillet 2023, Attigny.

Attigny,Ardennes

Vente diverses de variétés de viande avec une spécialité : boudin blanc et noir, saucisses sèches et saucissons cuits, tous de gammes de produits traditionnel maison… Ouvert de 08h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 – fermé le dimanche, lundi et jeudi après midi.

4, Place Charlemagne

Attigny 08130 Ardennes Grand Est



Sale of various varieties of meat with a speciality: white and black pudding, dry sausages and cooked sausages, all of which are traditional home-made products. Open from 08h30 to 12h00 and from 15h00 to 19h00 – closed on Sunday, Monday and Thursday afternoons

Venta de diversas variedades de carne con una especialidad: morcillas blancas y negras, embutidos secos y cocidos, todos ellos de elaboración artesanal.. Abierto de 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 – cerrado los domingos, lunes y jueves por la tarde

Verkauf von verschiedenen Fleischsorten mit einer Spezialität: weiße und schwarze Blutwurst, Trockenwurst und Kochwurst, alle Produktreihen traditionell hausgemacht… Geöffnet von 08:30 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 19:00 Uhr – geschlossen am Sonntag, Montag und Donnerstag nach dem Mittag

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme