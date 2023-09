ATELIERS DÉGUSTATIONS CHEZ VIN, WINE & VIN(H)O 4 Place Chabaneau Montpellier, 3 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cave spécialisée dans la vente de vins du monde, de près de 30 pays. 2 ateliers dégustations sur les vins : blancs ou rouges, inscrivez-vous !.

2023-08-03 19:00:00 fin : 2023-08-03 20:30:00. EUR.

4 Place Chabaneau

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Winery specializing in the sale of world wines from nearly 30 countries. 2 wine tasting workshops: white or red, register now!

Bodega especializada en la venta de vinos del mundo procedentes de cerca de 30 países. 2 talleres de cata de vinos: blanco o tinto, ¡inscríbase ya!

Weinkellerei, die sich auf den Verkauf von Weltweinen aus fast 30 Ländern spezialisiert hat. 2 Workshops mit Weinverkostungen: Weiß- oder Rotwein, melden Sie sich an!

Mise à jour le 2023-08-01 par OT MONTPELLIER