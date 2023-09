CLUB LECTURE 4 Place Aristide Briand Forbach, 4 octobre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Pour les adultes, sur inscription à la Médiathèque de Forbach.

Rendez-vous tous les 1er mercredis du mois.. Adultes

Mercredi 2023-10-04 18:00:00 fin : 2023-10-04 19:00:00. 0 EUR.

4 Place Aristide Briand

Forbach 57600 Moselle Grand Est



For adults, registration required at the Médiathèque de Forbach.

Every 1st Wednesday of the month.

Para adultos, inscripción obligatoria en la Médiathèque de Forbach.

El primer miércoles de cada mes.

Für Erwachsene, nach Anmeldung in der Mediathek von Forbach.

Treffpunkt jeden 1. Mittwoch im Monat.

Mise à jour le 2023-09-22 par FORBACH TOURISME