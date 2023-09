EXPOSITION EMILE AILLAUD 4 Place Aristide Briand Forbach, 16 septembre 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Au travers d’une quarantaine de photos de multiples provenances, dont des photographies de la Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris, les paroles des enfants se mêlent à celles de l’architecte, de l’historien et de l’artiste : passionnant ! Une magnifique maquette de la cité du Wiesberg réalisée par les enfants du groupe « maternelle » du périscolaire sera également exposée.. Tout public

Jeudi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. 0 EUR.

4 Place Aristide Briand

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Through some forty photos from a variety of sources, including photographs from the Cité de l?architecture et du patrimoine in Paris, the children?s words mingle with those of the architect, historian and artist: fascinating! A magnificent model of the Wiesberg housing estate, created by children in the nursery school group, will also be on display.

A través de unas cuarenta fotografías de muy diversa procedencia, incluidas las de la Cité de l’architecture et du patrimoine de París, las palabras de los niños se mezclan con las del arquitecto, historiador y artista: ¡es fascinante! También se expondrá una magnífica maqueta de la urbanización de Wiesberg creada por los niños del grupo infantil del centro extraescolar.

Anhand von etwa 40 Fotos aus verschiedenen Quellen, darunter auch Fotos aus der Cité de l’architecture et du patrimoine in Paris, vermischen sich die Worte der Kinder mit denen des Architekten, des Historikers und des Künstlers: spannend! Außerdem wird ein wunderschönes Modell der Wiesbergsiedlung ausgestellt, das von den Kindern der Gruppe « maternelle » der Periscolaire angefertigt wurde.

