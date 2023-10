Vincent Dubois et Didier Buisson à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 23 mai 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

« Nous Re’vla ! Encore ! »

Vincent Dubois tombe le masque, chirurgical, mais aussi celui de Maria des Bodin’s, pour faire découvrir ses talents de chanteur. Il en rêvait depuis longtemps de « ce concert partage ». Dans un répertoire de chansons françaises et canadiennes, il passe du rire aux larmes..

Samedi 2024-05-23 21:00:00 fin : 2024-05-25 . 15 EUR.

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Nous Re’vla! Again! »

Vincent Dubois takes off his surgical mask, but also that of Maria des Bodin?s, to show off his singing talents. He’s been dreaming of this « sharing concert » for a long time. In a repertoire of French and Canadian songs, he goes from laughter to tears.

« ¡Nous Re’vla! ¡Otra vez! »

Vincent Dubois se quita la máscara quirúrgica, pero también la de Maria des Bodin, para mostrar sus dotes de cantante. Lleva mucho tiempo soñando con este « concierto compartido ». En un repertorio de canciones francesas y canadienses, pasa de la risa al llanto.

« Wir Re’vla! Wieder! »

Vincent Dubois lässt die Maske fallen, die chirurgische, aber auch die von Maria von den Bodin?s, um seine Gesangskünste zu präsentieren. Er hatte schon lange von « diesem gemeinsamen Konzert » geträumt. In einem Repertoire aus französischen und kanadischen Liedern wechselt er vom Lachen zum Weinen.

Mise à jour le 2023-08-24 par OFFICE AMBOISE