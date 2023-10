Gisèle Halimi, Une Farouche Liberté à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 15 mars 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Gisèle Halimi, c’est soixante-dix ans de combats, de passion et d’engagement au service de la justice et de la cause des femmes, parce que l’égalité entre hommes et femmes est loin d’être acquise. Et parce que naître femme, dans la plupart des pays du monde, reste une malédiction..

Vendredi 2024-03-15 21:00:00 fin : 2024-03-16 . 15 EUR.

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Gisèle Halimi represents seventy years of struggle, passion and commitment in the service of justice and the cause of women, because equality between men and women is far from a foregone conclusion. And because being born a woman, in most countries of the world, remains a curse.

Gisèle Halimi representa setenta años de lucha, pasión y compromiso al servicio de la justicia y la causa de las mujeres, porque la igualdad entre hombres y mujeres dista mucho de ser una conclusión inevitable. Y porque nacer mujer, en la mayoría de los países del mundo, sigue siendo una maldición.

Gisèle Halimi kämpft seit siebzig Jahren mit Leidenschaft und Engagement für die Gerechtigkeit und die Sache der Frauen, weil die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen noch lange nicht erreicht ist. Und weil es in den meisten Ländern der Welt immer noch ein Fluch ist, als Frau geboren zu werden.

