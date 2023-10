Oh Là Là ! à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 10 mars 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Deux personnages étranges, naïfs et sensibles, s’expriment par onomatopées et vivent dans des boîtes, au milieu de boîtes. Ils rangent, ils dérangent, dedans, dehors, dessus, dessous, emboîtent, déboîtent…

Spectacle suivi d’un goûter / 8€.

Two strange, naïve and sensitive characters express themselves through onomatopoeia and live in boxes, in the middle of boxes. They tidy up, they disturb, inside, outside, on top, underneath, fit together, unfit together?

Show followed by a snack / 8?

Dos personajes extraños, ingenuos y sensibles se expresan mediante onomatopeyas y viven en cajas, en medio de cajas. Ordenan, desordenan, dentro, fuera, encima, debajo, encajan, desencajan..

Espectáculo seguido de una merienda / 8?

Zwei seltsame, naive und sensible Figuren, die sich durch Lautmalereien ausdrücken und in Schachteln, inmitten von Schachteln leben. Sie räumen auf, sie stören, sie sind drinnen, draußen, oben, unten, sie schachteln, sie zerren..

Aufführung mit anschließendem Imbiss / 8?

