Comédie magique à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 1 mars 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Spectacle interactif et fantastique dans un univers dynamique et fascinant avec magie, ventriloquie, mime et humour.

Spectacle suivi d’un goûter / 8€.

Vendredi 2024-03-01 21:00:00 fin : 2024-03-01 . 8 EUR.

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An interactive fantasy show in a dynamic, fascinating world of magic, ventriloquism, mime and humour.

Show followed by a snack / 8?

Un espectáculo interactivo de fantasía ambientado en un mundo dinámico y fascinante de magia, ventriloquía, mimo y humor.

Espectáculo seguido de un aperitivo / 8?

Interaktive Fantasy-Show in einem dynamischen und faszinierenden Universum mit Magie, Bauchrednerei, Pantomime und Humor.

Vorstellung mit anschließendem Imbiss / 8?

Mise à jour le 2023-08-24 par OFFICE AMBOISE