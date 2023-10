Colette de l’autre côté du miroir à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 16 février 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Que ne dit-on pas aujourd’hui, 154 ans après sa naissance, sur Colette, cette écrivaine géniale, cette femme engagée et libre, cette énigme littéraire de la première moitié du XXe siècle ?.

Vendredi 2024-02-16 21:00:00 fin : 2024-02-17 . 15 EUR.

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



What is not said today, 154 years after her birth, about Colette, this brilliant writer, this committed and free woman, this literary enigma of the first half of the 20th century?

¿Qué no se dice hoy, 154 años después de su nacimiento, de Colette, esta escritora genial, esta mujer comprometida y libre, este enigma literario de la primera mitad del siglo XX?

Was wird heute, 154 Jahre nach ihrer Geburt, nicht alles über Colette gesagt, diese geniale Schriftstellerin, diese engagierte und freie Frau, dieses literarische Rätsel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts?

