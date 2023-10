1970 à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 2 novembre 2023, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Dans le cadre du festival Festhéa, venez assister à la pièce de théâtre « 1970 » à la salle Jacques Davidson, le 02 novembre 2023 à 21h. Par la compagnie le Maringuoin.

Tarif unique 10 euros. Réservation au 02-47-30-49-52.

Jeudi 2023-11-02 21:00:00 fin : 2023-11-02 . .

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As part of the Festhéa festival, come and see the play « 1970 » at the Salle Jacques Davidson, on November 02, 2023 at 9pm. By the Maringuoin company.

Single ticket price 10 euros. Reservations on 02-47-30-49-52

En el marco del festival Festhéa, venga a ver la obra « 1970 » en la Salle Jacques Davidson el 02 de noviembre de 2023 a las 21h. A cargo de la compañía Maringuoin.

Precio de la entrada única: 10 euros. Reserva en el 02-47-30-49-52

Im Rahmen des Festhéa-Festivals können Sie am 02. November 2023 um 21 Uhr das Theaterstück « 1970 » in der Jacques-Davidson-Halle sehen. Von der Theatergruppe « Le Maringuoin ».

Einzeltarif 10 Euro. Reservierung unter 02-47-30-49-52

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE AMBOISE