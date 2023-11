« Rembrandt Fecit 1669 » 4 Pl. Michelet Le Puy-en-Velay, 25 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La Société des Amis du Musée Crozatier propose les Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre 2023 la projection d’un film de Jos Stelling (2017) : « Rembrandt Fecit 1669 » à 16h au Ciné-Dyke – Le Puy En Velay.

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-26 . .

4 Pl. Michelet Ciné-Dyke

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday November 25 and Sunday November 26, 2023, the Société des Amis du Musée Crozatier will be screening a film by Jos Stelling (2017): « Rembrandt Fecit 1669 » at 4pm at Ciné-Dyke – Le Puy En Velay

El sábado 25 y el domingo 26 de noviembre de 2023, la Société des Amis du Musée Crozatier proyectará una película de Jos Stelling (2017): « Rembrandt Fecit 1669 » a las 16:00 en Ciné-Dyke – Le Puy En Velay

Die Société des Amis du Musée Crozatier schlägt am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November 2023 die Vorführung eines Films von Jos Stelling (2017): « Rembrandt Fecit 1669 » um 16 Uhr im Ciné-Dyke – Le Puy En Velay vor

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay