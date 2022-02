4 petits coins Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

4 petits coins Centre culturel Alban-Minville, 13 mars 2022, Toulouse. 4 petits coins

Centre culturel Alban-Minville, le dimanche 13 mars à 11:00

Spectacle jeune public ————————- **Dès 2 ans – dynamique BB, théâtre d’objets** **Cie Bachibouzouk** C’est l’histoire de Petit Carré et de ses amis Petits ronds. Tous les ronds rentrent dans la grande maison par la porte sauf Petit Carré qui ne peut entrer ? La porte est ronde et ses 4 petits coins ne passent pas ! Comment faire pour que Petit Carré puisse retrouver ses amis dans la grande maison ? Avec quelques formes et couleurs, Jérôme Ruillier nous parle d’égalité et d’équité. Il est parfois difficile de ne pas être comme tout le monde. Il serait si simple de s’entraider, d’aller à la découverte de l’autre ! La différence ne s’efface pas ! il faut l’accepter. Acceptation et ouverture ! **Adaptation du livre jeunesse de Jérôme Ruillier** Durée 35 min.

Tarif D

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T11:00:00 2022-03-13T12:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Alban-Minville Adresse 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Alban-Minville Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Alban-Minville Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

4 petits coins Centre culturel Alban-Minville 2022-03-13 was last modified: by 4 petits coins Centre culturel Alban-Minville Centre culturel Alban-Minville 13 mars 2022 Centre culturel Alban-Minville Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne