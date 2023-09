FÊTE DES VENDANGES 4 passage des Ecoliers Thionville, 15 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Au programme :

Expositions et ventes des produits du Terroir et de l’artisanat

Déjeuner Choucroute à partir de 12h30. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 17:30:00. 0 EUR.

4 passage des Ecoliers Salle Multifonctionnelle du Val-Marie

Thionville 57100 Moselle Grand Est



On the program:

Exhibitions and sales of local produce and crafts

Sauerkraut lunch from 12:30 pm

En el programa

Exposiciones y venta de productos locales y artesanía

Almuerzo a base de chucrut a partir de las 12.30 horas

Auf dem Programm stehen:

Ausstellungen und Verkauf von regionalen Produkten und Kunsthandwerk

Sauerkraut-Mittagessen ab 12.30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME