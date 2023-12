Exposition Art contemporain – Sylvain Owelle 4 Passage Darcy Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2024-01-11 13:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00 . Diplômé de l’ENSA Dijon en 2022, Sylvain Owelle associe des scories, de la limaille de fer, à sa couche picturale.

Cette découverte lui a permis d’ouvrir de nouveaux horizons d’expérimentation, faits de contrastes, de matières, d’illusions de relief.

La perception du visiteur est troublée, entre dessins, rapport d’optique photographique et peintures imprimées.

Sylvain Owelle développe des effets optiques dans des systèmes d’abstraction géométrique qui associent les récurrences de signes, de lignes et le geste, l’empreinte, la trace. Du jeu. 11 janv. au sam. 6 avril

DU MARDI AU SAMEDI DE 13H À 18H .

4 Passage Darcy mi-lieu de l’abc

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

