Exposition : Art Expo

Châtenois Exposition : Art Expo 4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois, 23 septembre 2023, Châtenois. Châtenois,Bas-Rhin Exposition dédiée aux artistes locaux : peinture, sculpture, photographie, etc….

2023-09-23 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

4 parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Exhibition dedicated to local artists: painting, sculpture, photography, etc… Exposición dedicada a artistas locales: pintura, escultura, fotografía, etc. Ausstellung, die lokalen Künstlern gewidmet ist: Malerei, Skulptur, Fotografie, etc.

