Exposition de crèches de Noël 4 mont de l’église Soufflenheim, 1 décembre 2023, Soufflenheim.

Soufflenheim,Bas-Rhin

Exposition et vente d’articles de Noël : poteries, arrangements floraux, couronnes de l’Avent, produits du terroir….

2023-12-01 fin : 2024-01-28 17:30:00. 0 EUR.

4 mont de l’église

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est



Exhibition and sale of Christmas articles: pottery, floral arrangements, Advent wreaths, local products…

Exposición y venta de artículos navideños: cerámica, arreglos florales, coronas de Adviento, productos locales…

Ausstellung und Verkauf von Weihnachtsartikeln: Töpferwaren, Gestecke, Adventskränze, regionale Produkte…

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Rhénan