Cap 33 : Découvertes aéromodélisme et pilotage 4 Loustalot Floudès, 27 août 2023, Floudès.

Floudès,Gironde

Découvrez l’aéromodélisme et le pilotage en double commande à l’aérodrome de Floudès de 15h à19h dimanche 27/08..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 19:00:00. EUR.

4 Loustalot Aérodrome Réolais

Floudès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover aeromodelling and dual control piloting at Floudès aerodrome from 3pm to 7pm on Sunday 27/08.

Descubra el aeromodelismo y el pilotaje en doble mando en el aeródromo de Floudès, de 15:00 a 19:00 horas, el domingo 27/08.

Entdecken Sie den Modellflug und das Fliegen mit Doppelsteuerung auf dem Flugplatz von Floudès von 15 bis 19 Uhr am Sonntag, den 27.08.

