Vino Running – Les Foulées de la Roquette 4 lieu-dit Pinet Berson, 21 octobre 2023, Berson.

Berson,Gironde

L’évènement consister à un parcours sportif de running au sein du domaine, en passant dans les vignes et dans la forêt qui surplombe le domaine. Le parcours de running est de 5 km, une déclinaison de 10 km sera possible pour les plus sportifs. Le domaine étant vallonné, le parcours possède un petit dénivelé intéressant.

L’évènement est ouvert à tous les sportifs, le principe est de découvrir le domaine, la forêt de pins et chênes et les alentours.

La foulée prendra son départ à 10h30 afin de pouvoir conclure la matinée avec une visite et des explications sur le domaine, ses spécificités et ses produits. La boutique sera également ouverte afin de laisser la possibilité d’achat..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 13:00:00. EUR.

4 lieu-dit Pinet

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The event consists of a running course through the vineyards and forest overlooking the estate. The running course is 5 km long, with a 10 km option for the more athletic. As the estate is hilly, the course has a small but interesting gradient.

The event is open to all sportsmen and women, and the idea is to discover the estate, the pine and oak forest and the surrounding area.

The « foulée » will start at 10:30 a.m., to conclude the morning with a visit and explanation of the estate, its special features and its products. The boutique will also be open for purchases.

El evento consiste en una carrera a pie por los viñedos y el bosque que dominan la finca. El recorrido es de 5 km, con una opción de 10 km para los más atléticos. Como la finca es montañosa, el recorrido tiene una pendiente pequeña pero interesante.

El evento está abierto a todos los aficionados al deporte, y la idea es descubrir la finca, el bosque de pinos y robles y los alrededores.

La carrera comenzará a las 10h30 y la mañana terminará con una visita y una explicación de la finca, sus particularidades y sus productos. La tienda también estará abierta para que los visitantes puedan hacer sus compras.

Die Veranstaltung besteht aus einem sportlichen Lauf durch das Weingut, durch die Weinberge und den Wald, der das Weingut überragt. Die Laufstrecke ist 5 km lang, eine 10 km lange Variante ist für die sportlichsten Teilnehmer möglich. Da das Weingut hügelig ist, hat die Strecke einen kleinen, aber interessanten Höhenunterschied.

Die Veranstaltung ist für alle Sportler offen. Es geht darum, das Anwesen, den Kiefern- und Eichenwald und die Umgebung zu erkunden.

Die Wanderung beginnt um 10:30 Uhr, um den Vormittag mit einem Besuch und Erklärungen über das Weingut, seine Besonderheiten und Produkte abzuschließen. Der Laden wird ebenfalls geöffnet sein, um die Möglichkeit zum Kauf zu geben.

