CONFÉRENCE ‘LA NUIT, PEUR ET IMAGINAIRE DANS LA FORÊT VOSGIENNE’ 4 Le Village Pierrepont-sur-l’Arentèle, 14 octobre 2023, Pierrepont-sur-l'Arentèle.

Pierrepont-sur-l’Arentèle,Vosges

Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Jour de la Nuit » pour sensibiliser à la pollution lumineuse et à la beauté du ciel étoilé, la municipalité de Pierrepont-sur-l’Arentèle, en partenariat avec le Pays de la Déodatie, propose une conférence « La nuit, peur et imaginaire dans la forêt vosgienne » animée par l’association Berian le samedi 14 octobre à 18h dans la salle communale.. Tout public

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. 0 EUR.

4 Le Village salle communale

Pierrepont-sur-l’Arentèle 88600 Vosges Grand Est



As part of the national « Le Jour de la Nuit » event to raise awareness of light pollution and the beauty of the starry sky, the municipality of Pierrepont-sur-l’Arentèle, in partnership with the Pays de la Déodatie, is organizing a conference entitled « La nuit, peur et imaginaire dans la forêt vosgienne », hosted by the Berian association on Saturday October 14th at 6pm in the Salle Communale.

En el marco de la campaña nacional « Día de la Noche » para sensibilizar sobre la contaminación lumínica y la belleza del cielo estrellado, el ayuntamiento de Pierrepont-sur-l’Arentèle, en colaboración con el Pays de la Déodatie, organiza una conferencia titulada « Noche, miedo e imaginación en el bosque de los Vosgos », a cargo de la asociación Berian, el sábado 14 de octubre a las 18.00 horas en la sala del pueblo.

Im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Le Jour de la Nuit » zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung und die Schönheit des Sternenhimmels bietet die Gemeinde Pierrepont-sur-l’Arentèle in Partnerschaft mit dem Pays de la Déodatie am Samstag, den 14. Oktober um 18 Uhr im Gemeindesaal einen Vortrag mit dem Titel « La nuit, peur et imaginaire dans la forêt vosgienne » (Die Nacht, Angst und Imagination im Vogesenwald) an, der von der Vereinigung Berian geleitet wird.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES