Cap 33 : Découvertes gratuites 4 le bourg nord Auros, 27 juillet 2023, Auros.

Auros,Gironde

Participez au séances d’approfondissement dans le cadre paisible du sentier de Monco à Auros de 19h à 20h tous les jeudis.

-Yoga au parc du lavoir à 19h sur réservation

-Méditation au parc du lavoir à 20h sur réservation.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 21:00:00. EUR.

4 le bourg nord Sentier botanique Monco

Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in a deepening session in the peaceful setting of the Monco path in Auros from 7pm to 8pm every Thursday.

-Yoga in the Parc du Lavoir at 7 p.m. on reservation

-Meditation in the Parc du Lavoir, 8pm (reservation required)

Participe en las sesiones de profundización en el apacible marco del sendero del Monco, en Auros, de 19:00 a 20:00 todos los jueves.

-Yoga en el Parque del Lavadero a las 19:00 h (previa reserva)

-Meditación en el Parque del Lavadero a las 20:00 h (previa reserva)

Nehmen Sie jeden Donnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhr an den Vertiefungssitzungen in der friedlichen Umgebung des Sentier de Monco in Auros teil.

-Yoga im Parc du Lavoir um 19 Uhr nach vorheriger Anmeldung

-Meditation im Parc du Lavoir um 20 Uhr nach Voranmeldung

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers