petit bal du Battement d’Ailes 4, Lauconie, Cornil (19), 1 mars 2023, .

prix libre et conscient

avec Zic Zad

Autour des musiciennes et musiciens du groupe zic zad, il s’agit d’un bal pour apprendre et se perfectionner dans les danses et les musiques traditionnelles.

Il est ouvert à toutes et tous, danseuses, danseurs, musiciennes, musiciens, que l’on soit débutant ou expérimenté.

le repertoire de musique est accessible en ligne (https://lewebpedagogique.com/eoline). Mais chaque musicienne ou musicien peut enrichir le répertoire avec sa musique

En début de bal apprentissage de danses pour débutantes et débutants mais aussi pour danseuses et danseurs pratiquants afin que l’on puisse danser ensemble et prendre tous du plaisir

A mercredi!

