EARL de la sauge aux bois 4, la sauge au bois Lalobbe, 12 juillet 2023, Lalobbe.

Lalobbe,Ardennes

Viande de race charolaise, les animaux sont nés, élevés et abattus dans les Ardennes.Retrouvez leurs produits au Carrefour Market de Signy-l’Abbaye.

4, la sauge au bois

Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est



Charolais meat, the animals are born, raised and slaughtered in the Ardennes. You can find their products at the Carrefour Market in Signy-l’Abbaye

Carne de Charolais, los animales nacen, se crían y se sacrifican en las Ardenas

Fleisch der Rasse Charolais, die Tiere werden in den Ardennen geboren, aufgezogen und geschlachtet.Finden Sie ihre Produkte im Carrefour Market in Signy-l’Abbaye

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme