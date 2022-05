4 juin à Magny : FESTIVAL LES MAGNYSIQUES 2022 Stade municipal de Magny Magny Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### À MAGNY 28120 ### 18H00 à 2h00 du matin ### 5 groupes de musique (fanfare et harmonie ) vont se relayer durant cette soirée ### à 23h FEU D’ARTIFICE _Un festival organisé par les Les Métronosiques de Magny !_ . ### **Les Métronosiques (28)** [[https://www.facebook.com/lesmetronosiques](https://www.facebook.com/lesmetronosiques)](https://www.facebook.com/lesmetronosiques) [[https://les-metronosiques.wixsite.com/les-metronosiques](https://les-metronosiques.wixsite.com/les-metronosiques)](https://les-metronosiques.wixsite.com/les-metronosiques) [https://www.youtube.com/watch?v=we_z_L0vfG8](https://www.youtube.com/watch?v=we_z_L0vfG8) . ### **Nola French Connection (75)** [[https://www.facebook.com/nolafrenchconnection](https://www.facebook.com/nolafrenchconnection)](https://www.facebook.com/nolafrenchconnection) . ### **Los Kepitos Taranga (78)** [[https://www.facebook.com/loskepitostxaranga/](https://www.facebook.com/loskepitostxaranga/)](https://www.facebook.com/loskepitostxaranga/) . ### **Funky Jazz Gang (08)** [[https://www.facebook.com/funkyjazzgang/](https://www.facebook.com/funkyjazzgang/)](https://www.facebook.com/funkyjazzgang/) [https://www.youtube.com/watch?v=XEyVzlPKIA4](https://www.youtube.com/watch?v=XEyVzlPKIA4) . ### **Banda Zik’Autain (41)** [[https://www.zikautain.com/](https://www.zikautain.com/)](https://www.zikautain.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=4BZtrx42xuE](https://www.youtube.com/watch?v=4BZtrx42xuE) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

