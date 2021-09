Montfiquet Montfiquet Calvados, Montfiquet 4 jours pour la Vue : Nocturne Montfiquet Montfiquet Catégories d’évènement: Calvados

Montfiquet

4 jours pour la Vue : Nocturne Montfiquet, 17 septembre 2021, Montfiquet. 4 jours pour la Vue : Nocturne 2021-09-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-17 22:00:00 22:00:00 Maison de la Forêt L’embranchement

Montfiquet Calvados Montfiquet 4 jours exceptionnels de Marche Solidaire au profit de la recherche sur la vue, “l’Espoir de Revoir” . Le vendredi 17 septembre “MARCHE NOCTURNE” rendez-vous à 19H à la maison de la forêt de Monfiquet (14), dans la Forêt domaniale de Cerisy. Randonnée nocturne de 10 km Le samedi 18 septembre “MARCHE TEMOIGNAGE”: rendez-vous à 10H00 au gîte communal de Moncy dans l’Orne, pour une boucle de 18km Le dimanche 19 septembre “MARCHE COMPOSTELLE”: rendez-vous à 10H00 à l’office du tourisme de la Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne, pour une boucle de 18 km maximum. Le lundi 20 septembre “L’ESPOIR DE REVOIR”: conférence à la Maison du Département de la Manche, “Santé publique, prévention, innovation : l’espoir de revoir” à Saint-Lô à 20h00 sur inscription (nombre de places limitées) Pensez à votre bouteille d’eau, un encas, et votre lampe torche et préparez vous à marcher dans le noir. L’inscription se fait sur le site internet : www.surlespasdeso.com. Contrôle du pass sanitaire 4 jours exceptionnels de Marche Solidaire au profit de la recherche sur la vue, “l’Espoir de Revoir” . Le vendredi 17 septembre “MARCHE NOCTURNE” rendez-vous à 19H à la maison de la forêt de Monfiquet (14), dans la Forêt domaniale de Cerisy…. contact@surlespasdeso.com +33 6 43 80 42 86 4 jours exceptionnels de Marche Solidaire au profit de la recherche sur la vue, “l’Espoir de Revoir” . Le vendredi 17 septembre “MARCHE NOCTURNE” rendez-vous à 19H à la maison de la forêt de Monfiquet (14), dans la Forêt domaniale de Cerisy. Randonnée nocturne de 10 km Le samedi 18 septembre “MARCHE TEMOIGNAGE”: rendez-vous à 10H00 au gîte communal de Moncy dans l’Orne, pour une boucle de 18km Le dimanche 19 septembre “MARCHE COMPOSTELLE”: rendez-vous à 10H00 à l’office du tourisme de la Roche d’Oëtre à Saint-Philbert-sur-Orne, pour une boucle de 18 km maximum. Le lundi 20 septembre “L’ESPOIR DE REVOIR”: conférence à la Maison du Département de la Manche, “Santé publique, prévention, innovation : l’espoir de revoir” à Saint-Lô à 20h00 sur inscription (nombre de places limitées) Pensez à votre bouteille d’eau, un encas, et votre lampe torche et préparez vous à marcher dans le noir. L’inscription se fait sur le site internet : www.surlespasdeso.com. Contrôle du pass sanitaire Association Sur les Pas de SO dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT Isigny-Omaha

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Montfiquet Autres Lieu Montfiquet Adresse Maison de la Forêt L'embranchement Ville Montfiquet lieuville 49.1948#-0.86446